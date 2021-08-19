«المركزي لمتبقيات المبيدات» و«الطاقة الذرية» يتفقان على تعزيز أوجه التعاون

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، انه تم الاتفاق بين المعمل وهيئة الطاقة الذرية المصرية، على تعزيز اوجه التعاون بين الجانبين، من خلال ورش العمل والتدريب واجراء الدراسات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، انه تم عقد اجتماع مع وفد من ممثلي الهيئة، بمقر المعمل، لمناقشة مجالات التعاون القائم والبناء بين الطرفين، موضحة أن الهيئة قامت بترشيح أكثر من 8 باحثين للسفر بدول مختلفة لحضور تدريبات دولية وعمل أبحاث مشتركة بين الباحثين بالجهتين وأيضاً المشاركة في مشروعات قومية.

وأشارت إلى انه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين من خلال التدريب وورش العمل وإجراء الدراسات والمشروعات البحثية، من بينها التعاون مع الهيئة في مجال استخدام الإشعاع لتكسير متبقيات المبيدات أيضاً ودراسة الآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الإشعاع للتخلص من الملوثات الأخرى.