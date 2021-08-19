خبير يكشف تأثير مشروعات التكريك والإنشاءات البحرية على الاقتصاد

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قال الدكتور محمد عبدالعظيم، الخبير الدولي في هندسة التكريك والإنشاءات البحرية، إن هناك تأثير كبير للتكريك على تنمية الموارد ويعد أسلوب أساسي في إنشاء الموانئ؛ خاصة وأن مصر تمتلك ثروة مائية هائلة على مستوى العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف «عبدالعظيم»، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز؛ في برنامج «توك شو العرب»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه لكي ننشئ ميناء لا بد من الوصول إلى عمق معين على حسب استخدام تلك الميناء سواء تجاري أو حربي أو ميناء للصيد، خاصة لكي تستطيع أكبر السفن والمعدات الدخول للميناء بكل أريحية، مشيرًا إلى أن التكريك يبدأ في إزالة كل الترسبات الرملية حتى نصل إلى العمق المراد.

وتابع: «يبدأ إنشاء الموانئ البحرية سواء من خلال البلوكات الخرسانية أو غيرها إلى أن نصل إلى إنشاء ميناء بطريقة علمية حديثة، ومن ثم تطويرها على حسب استخدامها سواء في الحرب أو التدريبات العسكرية أو الصيد أو خاصة بالتجارة»، مشيرًا إلى أن التكريك عنصر مهم جدا في إنشاء الميناء ولدينا خبراء في مصر في الهندسة البحرية والتكريك على مستوى عالي.