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السيطرة على حريق فى شقة بشبرا الخيمة

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السيطرة على حريق فى شقة بشبرا الخيمة السيطرة على حريق فى شقة بشبرا الخيمة

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تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب في شقة بأحد العقارات بشبرا الخيمة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح وأخطرت النيابة فأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بشقة بشبرا الخيمة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين ان الحريق شب بشقة غير مكتملة بالدور الثامن بعقار بشارع احمد عبدالظاهر متفرع من شارع الشعراوي الجديد مدينة الزهراء دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة، وتم اخماد النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر أو إصابات بين المواطنين.

المصرى اليوم

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