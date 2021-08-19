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الجيش: مقتل 11 جنديا وإصابة 10 في هجوم وسط مالي

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الجيش: مقتل 11 جنديا وإصابة 10 في هجوم وسط مالي الجيش: مقتل 11 جنديا وإصابة 10 في هجوم وسط مالي

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قالت القوات المسلحة في مالي إن 11 جنديا قتلوا وأصيب عشرة في كمين استهدف قافلة عسكرية في وسط البلاد اليوم الخميس.

وأضاف الجيش على تويتر أن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف.

وذكر البيان أن تسعة من المصابين جروحهم خطيرة وأن الجهود مستمرة لنقلهم من الموقع لتلقي العلاج.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم.

ووقع الهجوم في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والفرنسية والأوروبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين متشددين لهم صلات بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

المصرى اليوم

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