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محلل أفغاني: جبهة المقاومة شوكة في حلق حركة طالبان

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محلل أفغاني: جبهة المقاومة شوكة في حلق حركة طالبان محلل أفغاني: جبهة المقاومة شوكة في حلق حركة طالبان

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قال محمد طاهر كوناري، المحلل السياسي الأفغاني، إن حركة طالبان تعزز سيطرتها على المناطق التي وضعت أيديها عليها بداية من العاصمة كابول و33 ولاية أخرى، مضيفًا أن نجل أحمد شاه مسعود ينظم معارضة ضد الحركة، وشكل ما يسمي بجبهة المقاومة.

وأضاف محمد طاهر كوناري خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدى، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن جبهة المقاومة لديها أسلحة تمكنها من مقاومة طالبان لفترة من الزمن، مشيرًا إلى أن المقاومة لجأت إلى مناطق جبلية وعرة لعرقلة الحركة.

وأردف المحلل السياسي الأفغاني، أن جبهة المقاومة لا تستطيع هزيمة طالبان، لكنها تعتبر شوكة في حلق الحركة لفترة طويلة، لافتا إلى أنه كان من المتوقع سيطرة الحركة على البلاد منذ أكثر من سنة.

وتابع محمد طاهر كوناري خلال تصريحاته في قناة صدى البلد «المواطنون الأفغان كانوا يدعون على الأفغانية، مشيرا إلى أن طالبان أعلنت عن تغيير مفاهيمها، لكن الحقيقة هناك حالة عدم استقرار وأجواء ضبابية تخيم على المستقبل.

واستطرد المحلل السياسي الأفغاني أن الأسوق في أفغانستان تفتح بنسبة 25% لكن لا يوجد إلا قلة قليلة من الزبائن بسبب الخوف، مضيفا أنه رغم حديث الحركة عن حقوق النساء، إلا أن الخوف ما زال يسيطر عليهن.

واختتم محمد طاهر كوناري تصريحاته في قناة صدى البلد، بأن الحركة سمحت للنساء بالخروج بالجلباب السعودي، كما سمحت أيضا للمذيعات بالظهور بعد إخفاء شعرهن بحجاب، موضحا أن الحركة لن تعود مرة أخرى للتسعينات حينما كانت لا تسمح للمرأة بالخروج إلا في وجود محرم.

المصرى اليوم

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