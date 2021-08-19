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محافظ قنا يطمئن على حركة الملاحة النهرية بقناطر نجع حمادى الجديدة

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تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قناطر نجع حمادى الجديدة للإطمئنان على انتظام حركة الملاحة النهرية ومتابعة جهود إنتشال القاطرة النهرية ناصر ٢٦١ التي غرقت في مياه النيل أمام الأهوسة الملاحية للقناطر يوم الجمعة الماضى، رافقه المهندس عصام محمد مدير عام الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلى من مدير القناطر حول أحداث غرق القاطرة النهرية ناصر ٢٦١ وجهود انتشالها من قاع النيل حيث أوضح أن الشركة الوطنية للنقل النهرى المالكة للقاطرة بدأت التجهيز لأعمال الانتشال واستخراج الحمولة البالغة ٤٠٠ طن من الطين الأسوانى وسيتم العمل بدءا من الغد، بهدف تطهير مجرى النيل تماما، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تستغرق أعمال انتشال القاطرة ١٠ أيام .

محافظ قنا يتفقد قناطر نجع حمادي
محافظ قنا يتفقد قناطر نجع حمادي

المصرى اليوم

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