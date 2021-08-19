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مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالفشن بني سويف

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مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالفشن بني سويف مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالفشن بني سويف

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شهدت قرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، الخميس، مصرع طفل صغير صعقا بالكهرباء، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى .

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف ببني سويف، إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى، وتم نقل الشخص إلي مستشفى الفشن، لمحاولة اللحاق به.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي، " محمد ،ر " طفل، 10 أعوام، مقيم بقرية شنرا، جثة هامدة، إثر صعقه بالكهرباء، وتم استدعاء الطبيب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، والكشف الطبى عليه، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

وحرر الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالحادث .

المصرى اليوم

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