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أعلنت شرطة منطقة الرياض إلقاء القبض على مواطن سعودي بحوزته أقراص إمفيتامين ومادة الحشيش المخدر .

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن «المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها وأسفرت عن القبض على مواطن من منطقه الرياض».

وأضاف: «عثر بحوزته على 37.667 قرص إمفيتامين مخدر وكيلوجرامان من مادة الحشيش المخدر ».

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.