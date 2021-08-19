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عودة بانون وغياب شريف .. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المصري

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عودة بانون وغياب شريف .. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المصري عودة بانون وغياب شريف .. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المصري

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي- مصطفى شوبير.

خط الدفاع:على معلول- أكرم توفيق- محمود وحيد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- بدر بانون- محمد هاني- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا- مروان محسن- حسين الشحات- صلاح محسن- والتر بواليا- طاهر محمد طاهر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في المواجهات المتبقية في بطولة الدوري الممتاز من أجل الضغط على نادي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.

المصرى اليوم

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