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ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إيران بوقف انتهاك الاتفاق النووي

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ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إيران بوقف انتهاك الاتفاق النووي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إيران بوقف انتهاك الاتفاق النووي
أدانوا تقليصها وصول المفتشين الدوليين لمواقعها

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إيران بوقف انتهاك الاتفاق النووي

طالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم "الخميس"، إيران بوقف كل أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي على الفور، ودعتها إلى العودة لمفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن.

أعرب متحدثون باسم وزارات الخارجية في الدول الثلاث في بيان مشترك نشرته "رويترز" بشأن الاتفاق النووي، عن قلقهم البالغ من التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20 في المئة لأول مرة.

وأدانوا تقليص إيران قدرة وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى مواقعها النووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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