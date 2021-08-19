★ ★ ★ ★ ★

مباشر - السيد جمال: حققت شركات الأسمنت السعودية المدرجة بالسوق المالية الرئيسية ارتفاعا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 15.5% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 86.33 مليون ريال عن أرباح الربع ذاته من العام الماضي.

ووفقا لإحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لإفصاحات الشركة على موقع مجموعة تداول السعودية "تداول"، بلغت الأرباح الصافية لشركات الإسمنت المدرجة ضمن المؤشر العام للسوق "تاسي" 643.82 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل، مقابل أرباح قيمتها 557.49 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2020.

وسجلت 10 شركات نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي؛ كان على رأسها شركة أسمنت العربية بزيادة نسبتها 340.8%، يليها أسمنت تبوك بنسبة 250%، وأسمنت الشرقية بـ 106.7%.

وتصدرت شركة أسمنت القصيم شركات الإسمنت السعودية على مستوى الأرباح المحققة بالربع الثاني من عام 2021؛ بصافي 100.18 مليون ريال، يليها أسمنت الجنوبية بـ95 مليون ريال، ثم أسمنت السعودية بـ 86.40 مليون ريال.

فيما، تراجعت أرباح 4 شركات كان أبرزها أسمنت الجنوبية وأسمنت حائل بنسبة 29.6% و29.4% على التوالي.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح شركات الإسمنت السعودية بنحو 27.9% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 892.52 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، لتنخفض بقيمة 248.7 مليون ريال.

وحققت شركات الإسمنت السعودية أرباحا صافية بقيمة 1.54 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول من عام 2021، مسجلة انخفاضا نسبته 4.6% عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 1.61 مليار ريال، لتتراجع بقيمة 73.93 مليون ريال.

ورفعت 7 شركات أرباحها الصافية بالنصف الأول من 2021 على أساس سنوي؛ كان على رأسها أسمنت العربية بزيادة تجاوزت 90% لتحقق أرباح بقيمة 100.5 مليون ريال، احتلت بها المرتبة الثامنة على مستوى إجمالي الشركات.

وحلت أسمنت الجنوبية على رأس شركات الإسمنت بالأرباح النصفية بقيمة 270 مليون ريال رغم انخفاضها بنحو 15.1% على أساس سنوي، يليها أسمنت السعودية بـ 205.8 مليون ريال، ثم أسمنت القصيم بـ 201 مليون ريال.

نمو الإيرادات الفصلية 16.5%.. لتتجاوز 5.29 مليار ريال بالنصف الأول

وسجلت شركات الإسمنت السعودية ارتفاعا بإجمالي إيراداتها خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 16.5% على أساس سنوي، وبفارق 332.49 مليون ريال عن إيرادات الربع ذاته من العام الماضي، وفقا لحسابات "مباشر".

وبلغت إيرادات شركات الإسمنت السعودية 2.34 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.01 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2020.

وحققت 10 شركات زيادة بالإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي؛ كان أبرزها أسمنت العربية بنسبة 66.9%، وأسمنت ينبع بـ 54.65%، وأسمنت الشرقية بزيادة 21.2%، ثم أسمنت اليمامة بـ 18.1%.

وتصدرت أسمنت السعودية القائمة على مستوى إيرادات الربع الثاني بإجمالي 348.1 مليون ريال، يليها أسمنت الجنوبية بـ 278 مليون ريال، وأسمنت ينبع بـ242.7 مليون ريال.

وانخفضت بنحو 20.2% عن إيرادات الربع السابق (الربع الأول من عام 2021) والبالغة 2.94 مليار ريال.

وارتفعت إيرادات شركات الإسمنت السعودية 246.13 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2021 وبزيادة نسبتها 4.9% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الإيرادات 5.29 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.04 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وحلت أسمنت السعودية على رأس الشركات بالإيرادات النصفية بقيمة 777.2 مليون ريال، يليها أسمنت الجنوبية بـ 727 مليون ريال.

للمزيد:

"أرامكو" تقفز بأرباح قطاع الطاقة السعودي 301% بالربع الثاني من عام 2021

أرباح البنوك السعودية تتضاعف 10 مرات بالربع الثاني.. وتقفز 111% في 6 أشهر

استثمارات البنوك السعودية ترتفع 122.54 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021

أصول البنوك السعودية تقفز إلى 771 مليار دولار.. و"الأهلي" بالصدارة

أصول صناديق الاستثمار بالسعودية ترتفع 35.9% بنهاية الربع الثاني من 2021