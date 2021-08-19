أخبار عاجلة

كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا -
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها -
«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار -
«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية -
وزير الدفاع الروسي : أوكرانيا لا تمثل تهديدا لموسكو -
الأندية تستقر على نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد -
"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد -
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين -
400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا -
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة غدًا الجمعة عن درجات الحرارة السائدة خلال طقس اليوم، وترتفع درجات الحرارة فى القاهرة وعدد من المدن المصرية عن السائدة فى اليوم، وتظل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم 41 درجة في مدينة إدفو بجنوب الصعيد.

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة غدًا عن اليوم مع استمرار نشاط الرياح واستمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

ويكون الطقس غدًا الجمعة فى القاهرة الكبري والوجه البحري حارا رطبا، ويميل للحرارة في السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وكذلك جنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلاً فى جميع أنحاء مصر.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر غدًا الجمعة

يتوقع أن ترتف درجة الحرارة في القاهرة غدًا إلي 36 درجة للعظمي مقابل 35 اليوم، والصغري 26 درجة مقابل 25 للصغري اليوم، وتكون المحسوسة إلى 38 درجة، وتكون فى الإسكندرية العظمي والصغري 32-25 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة.

ويتوقع أن تكون في طنطا 34-25، العريش 32-25، دمنهور 34-26، الإسماعيلية 36-24، بورسعيد 32-25، الزقازيق 35-26، مطروح 31-25، الطور 34-27، شبين الكوم 35-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في السويس 35-24، بلطيم 32-25، رفح 31-24، السلوم 32-24، المنصورة 35-25، طابا 35-25، دمياط 32-25، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في إدفو 41-27، الأقصر 40-26، أسوان 40-27، أبوسمبل 40-26، الوادي الجديد 40-26، سوهاج 38-25، أسيوط 37-23، المنيا 37-23، قنا 39-26، شلاتين 37-27، بني سويف 36-24، حلايب 35-28، الفيوم 36-26، سيوة 34-22 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

توقعات الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

تكاد تكون درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل متطابقة مع حالة الطقس غدًا الجمعة، ويستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق السريعة المتجهة للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويتوقع أيضًا أن يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري من السبت إلى الإثنين ويوم الأربعاء 36-38 درجة بينما تنخفض الثلاثاء إلي 35 للعظمي وتظل المحسوسة 38 درجة.

، وتكون في السواحل الشمالية البحري من السبت إلى الإثنين ويوم الأربعاء 32-35 درجة، وتنخفض الثلاثاء إلي 32-34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد من السبت للأربعاء 41-42 درجة، بينما تكون في شمال الصعيد من السبت إلى الأربعاء 37-39 درجة، وتكون في جنوب سيناء خلال نفس الفترة 39-42 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

تفاصيل أحوال الطقس والبحر الأسبوع المقبل

تقرير أحوال الطقس خلال 6 أيام
تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام
توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني