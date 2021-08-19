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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة غدًا الجمعة عن درجات الحرارة السائدة خلال طقس اليوم، وترتفع درجات الحرارة فى القاهرة وعدد من المدن المصرية عن السائدة فى مصر اليوم، وتظل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم 41 درجة في مدينة إدفو بجنوب الصعيد.

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة غدًا عن اليوم مع استمرار نشاط الرياح واستمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

ويكون الطقس غدًا الجمعة فى القاهرة الكبري والوجه البحري حارا رطبا، ويميل للحرارة في السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وكذلك جنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلاً فى جميع أنحاء مصر.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر غدًا الجمعة

يتوقع أن ترتف درجة الحرارة في القاهرة غدًا إلي 36 درجة للعظمي مقابل 35 اليوم، والصغري 26 درجة مقابل 25 للصغري اليوم، وتكون المحسوسة إلى 38 درجة، وتكون فى الإسكندرية العظمي والصغري 32-25 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة.

ويتوقع أن تكون في طنطا 34-25، العريش 32-25، دمنهور 34-26، الإسماعيلية 36-24، بورسعيد 32-25، الزقازيق 35-26، مطروح 31-25، الطور 34-27، شبين الكوم 35-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في السويس 35-24، بلطيم 32-25، رفح 31-24، السلوم 32-24، المنصورة 35-25، طابا 35-25، دمياط 32-25، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في إدفو 41-27، الأقصر 40-26، أسوان 40-27، أبوسمبل 40-26، الوادي الجديد 40-26، سوهاج 38-25، أسيوط 37-23، المنيا 37-23، قنا 39-26، شلاتين 37-27، بني سويف 36-24، حلايب 35-28، الفيوم 36-26، سيوة 34-22 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

توقعات الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

تكاد تكون درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل متطابقة مع حالة الطقس غدًا الجمعة، ويستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق السريعة المتجهة للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويتوقع أيضًا أن يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري من السبت إلى الإثنين ويوم الأربعاء 36-38 درجة بينما تنخفض الثلاثاء إلي 35 للعظمي وتظل المحسوسة 38 درجة.

، وتكون في السواحل الشمالية البحري من السبت إلى الإثنين ويوم الأربعاء 32-35 درجة، وتنخفض الثلاثاء إلي 32-34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد من السبت للأربعاء 41-42 درجة، بينما تكون في شمال الصعيد من السبت إلى الأربعاء 37-39 درجة، وتكون في جنوب سيناء خلال نفس الفترة 39-42 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وبعض المناطق

تفاصيل أحوال الطقس والبحر الأسبوع المقبل

تقرير أحوال الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام