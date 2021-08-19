الأوقاف : غلق زاوية الرحمن بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

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قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، غلق زاوية الرحمن ربعة- حي السلخانة القديمة- إدارة أوقاف منوف- مديرية أوقاف المنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية. جاء قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية .

أكدت وزارة الأوقاف، عدم فتح الزاوية مرة أخرى إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد الزاوية، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام الزاوية في غير الصلوات الراتبة.

واختتمت وزارة الأوقاف: نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.