فاركو يفوز على بدر برباعية وديًا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى فوزاً على نظيره بدر أحد أندية القسم الثالث، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على ملعب أليكس ويست ببرج العرب استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

كان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة، تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز .

ويعكف مسؤولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.

يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من: عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.