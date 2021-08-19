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محكمة إسبانيا تأمر بإنهاء حظر التجول في برشلونة

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محكمة إسبانيا تأمر بإنهاء حظر التجول في برشلونة محكمة إسبانيا تأمر بإنهاء حظر التجول في برشلونة

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أمرت محكمة إسبانيا اليوم الخميس، بإنهاء حظر التجول في برشلونة ، الذي فرض يوم 16 يوليو الماضي، عقب موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا .

كانت محكمة كتالونيا وافقت على فرض حظر التجول في الإقليم، بعد أن بلغ معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أسبوعين عتبة تقارب 470 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأقفلت السلطات النوادي الليلية ذات المساحات المغلقة، بينما صار يشترط حيازة فحص سلبي لحضور الفعاليات في الهواء الطلق التي تجمع أكثر من 500 شخص.

وخلال جائحة الفيروس في إسبانيا، تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة، وأكثر من 82 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض، وشفاء أكثر من 4 ملايين شخص.

المصرى اليوم

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