محمد الحلو ونادية مصطفى في حفل الجمعة بمحكي القلعة

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تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث تقدم النجمة نادية مصطفى حفلاً في الثامنة مساء الجمعة 20 أغسطس على مسرح المحكى يتضمن نخبة من أشهر اعمالها منها مسافات، بكل لغات العالم، جوابات، جاى ف إيه، الصلح خير، إلا رؤياك، لأ ده كتير، جمال إسكندرية، قلت إيه، شدوني عنيك وغيرها.

يليها وفى العاشرة مساء يتغنى النجم محمد الحلو بمختارات من أهم أعماله الخاصة منها عراف، صدقى إحساسك، يا حبيبى، حتتساوى، ليالى الحلمية، القلب حب وتاه، قلبى على طيرى، زيزينيا، جت من الغريب، أهيم شوقاً وغيرها.