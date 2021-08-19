أخبار عاجلة

"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد -
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين -
400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا -
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما» -
تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا -
مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة -
منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي -
أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين -
سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد الحلو ونادية مصطفى في حفل الجمعة بمحكي القلعة

Print
محمد الحلو ونادية مصطفى في حفل الجمعة بمحكي القلعة محمد الحلو ونادية مصطفى في حفل الجمعة بمحكي القلعة

لاقتراحات اماكن الخروج

تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث تقدم النجمة نادية مصطفى حفلاً في الثامنة مساء الجمعة 20 أغسطس على مسرح المحكى يتضمن نخبة من أشهر اعمالها منها مسافات، بكل لغات العالم، جوابات، جاى ف إيه، الصلح خير، إلا رؤياك، لأ ده كتير، جمال إسكندرية، قلت إيه، شدوني عنيك وغيرها.

يليها وفى العاشرة مساء يتغنى النجم محمد الحلو بمختارات من أهم أعماله الخاصة منها عراف، صدقى إحساسك، يا حبيبى، حتتساوى، ليالى الحلمية، القلب حب وتاه، قلبى على طيرى، زيزينيا، جت من الغريب، أهيم شوقاً وغيرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا

كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار

«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار

«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية

«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية