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رامى جمال يطرح «كنا ممكن نتفق» من ألبوم «ولسه»

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رامى جمال يطرح «كنا ممكن نتفق» من ألبوم «ولسه» رامى جمال يطرح «كنا ممكن نتفق» من ألبوم «ولسه»

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طرح الفنان رامى جمال أغنيته الخامسة بعنوان « كنا ممكن نتفق » من ألبومه « ولسه »، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

وكان الفنان رامي جمال طرح أغنيته السابقة قلة «قلة الإحساس»، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

ومن الأغنيات السابقة التي تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبدالمنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان « ولسه » بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج «نجوم ريكوردز»، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» هم: «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي». يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم «أنا لوحدي»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

المصرى اليوم

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