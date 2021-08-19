مومياء محنطة بقبر خاص لثرى عانى من العبودية .. كشف أثرى فى بومبى يثير العلماء

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أعلن علماء الآثار عن اكتشاف هيكل عظمي محنط بشكل جزئي، ذي شعر أبيض وجزء من أذن لا يزال سليماً في مدينة «بومبي» الرومانية القديمة، وهو عثر عليه في قبر خاص في منطقة لم تكن تحنيط موتاها، لكن ما قصة الكشف ولماذا يثير العلماء؟

ويعتقد فريق العلماء أن الهيكل العظمي المُكتشف، هو بقايا الثري ماركوس فينيريوس سيكونديو، البالغ من العمر 60 عاماً، الذي عانى من ويلات العبودية قبل أن يرتقى في الرتب الاجتماعية ليقدم لاحقاً عروضاً مسرحية باللغة اليونانية، في مقبرة «بورتا سارنو» في منطقة ليست مفتوحة للجمهور في الوقت الحالي، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعتقد فريق الباحثين أن المقبرة تعود إلى العقود التي سبقت تدمير بومبي بسبب ثوران بركان «جبل فيزوف» عام 79 ميلادية. ويثير البحث العلماء؛ إذ يرى فريق البعثة أن الهيكل العظمي المكتشف كان «أحد أفضل الهياكل العظمية المحفوظة على الإطلاق في المدينة القديمة»، وان التحنيط لم يكن معتادًا في هذه المنطقة لأن الموتى الكبار كانوا عادة ما يتم حرقهم خلال العصر الروماني.

وأفاد فريق من الحديقة الأثرية في بومبي، بأن هذا الاكتشاف يلقي ضوءاً جديداً على الحياة الثقافية للمدينة قبل تدميرها؛ مما يدل على استخدام اللغة اليونانية بنشاط إلى جانب اللاتينية. وقد عُثر على شعر أبيض وجزء من أذن، إلى جانب العظام وبقايا النسيج في المقبرة التي كانت تقع في شرق المركز الحضري لبومبي. ويعمل الباحثون على معرفة المزيد عن الرجل الموجود في القبر من خلال النقوش والسجلات الأخرى التي تساعد في عمل أرشيف. ووجد الباحثون أن وظيفته في المدينة كانت تنظيم العروض باللغة اليونانية، وليس اللاتينية، وهو الأمر الذي فاجأ الباحثين.

ووفق ما نقلته «ديلي ميل» عن جابرييل زوشتريجل، مدير الحديقة الأثرية في بومبي، فإن «تلك العروض التي تم تنظيمها باللغة اليونانية هي دليل على المناخ الثقافي المفعم بالحيوية والمفتوح الذي ميز بومبي القديمة». وقد كُتبت النقوش على لوح رخامي يقع على قاعدة القبر.

وكشفت أعمال الكشف عن المقبرة، بالتعاون مع جامعة فالنسيا الأوروبية، عن أنها تعود إلى العقود الأخيرة للمدينة قبل تدميرها. وقال وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، إن «بومبي لا تتوقف أبداً عن الإبهار، ناهيك عن مكانتها التي أكدتها قصة الخلاص». كذلك تتمتع هذه المدينة بمكانة رفيعة في التاريخ «كنموذج دولي، وكمكان تجرى فيه البحوث والحفريات الأثرية الجديدة مرة أخرى».

وأتت هذه الموجة الجديدة من الأبحاث «بفضل العديد من المتخصصين في مجال التراث الثقافي الذين لا يتوقفون بعملهم أبداً عن تحقيق نتائج استثنائية للعالم وهي بالفعل مصدر فخر لإيطاليا».