أجايى خارج حسابات الأهلى أمام المصرى رسميا بسبب الاصابة

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جونيور أجايي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اكتفى بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبدالحفيظ: « أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصري غدًا الجمعة، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز ، الأولى مع المصري في الإسكندرية غدًا ضمن الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي- طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.