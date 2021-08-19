أجايى خارج حسابات الأهلى أمام المصرى رسميا بسبب الاصابة

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جونيور أجايي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اكتفى بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.
وأوضح عبدالحفيظ: « أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».
ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصري غدًا الجمعة، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.
ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز ، الأولى مع المصري في الإسكندرية غدًا ضمن الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.
ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي».
وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي- طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.