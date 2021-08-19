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ماذا حدث مع أول تنظيم كاميروني لكأس أمم أفريقيا؟ .. غياب مصرى وتتويج فريد

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ماذا حدث مع أول تنظيم كاميروني لكأس أمم أفريقيا؟ .. غياب مصرى وتتويج فريد ماذا حدث مع أول تنظيم كاميروني لكأس أمم أفريقيا؟ .. غياب مصرى وتتويج فريد

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تستضيف دولة الكاميرون النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2021، والمقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا قد أجريت مساء الثلاثاء الماضي وأسفرت عن وقوع منتخب في المجموعة الرابعة التي ضمت معه منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وكانت الكاميرون قد استضافت نسخة وحيدة من كأس أمم أفريقيا قبل 2021، وذلك في عام 1972.

وشهدت نسخة 1972 بالكاميرون غياب المصري عن التواجد في النهائيات بسبب بعض الظروف السياسية في ذلك الوقت.

وشارك في نسخة 1972 ثمانية منتخبات هم الكاميرون المنتخب المنظم، بالاضافة إلى المغرب والسودان وزائير والكونغو برازفيل ومالي وكينيا وتوجو.

وحقق منتخب الكونغو برازفيل المفاجأة في تلك النسخة وحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه والوحيد من خلال مشاركاته في الكان.

وتغلب منتخب الكونغو في المباراة النهائية على حساب نظيره المالي بنتيجة 3/2 بعدما أزاح الكاميرون المنتخب المنظم من نصف النهائي.

وحقق المنتخب الكاميروني المركز الثالث بعد التفوق على زائير بنتيجة 5/2.

ونال المهاجم المالي فانتاماتي كيتا لقب هداف نسخة 1972 لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون برصيد 5 أهداف.

المصرى اليوم

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