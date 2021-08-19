انتظام أيمن أشرف وحسين الشحات في التدريبات الجماعية للأهلى

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انتظم الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد أدى جلسة علاج طبيعي على هامش مران الأهلي أمس، بسبب آلام في عضلة السمانة، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء جلسة في «الجيم» بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

يذكر أن مران اليوم شهد غياب جونيور أجايي لاعب الفريق، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، بسبب شكواه من ألم في العضلة الخلفية.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية، حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.

واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة غدًا الجمعة أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية غدًا الجمعة، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.