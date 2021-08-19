«بشكتاش» يغازل «الننى» مجددًا لضمه قبل غلق الانتقالات الصيفية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل اللاعب المصرى محمد الننى نجم خط وسط أرسنال الإنجليزى مجدداً دائرة اهتمامات نادى بشكتاش التركى للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية. وسبق أن لعب الننى في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة موسم 2019 – 2020 قبل العودة مجدداً إلى صفوف أرسنال.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن الننى أقرب الخيارات إلى صفوف بشكتاش لتدعيم مركز خط الوسط المدافع خاصة أن عقده يمتد لموسم آخر مع أرسنال وهناك أنباء حول عدم تمديد عقده مع الجانرز.

ويترقب مسؤولو بشكتاش الموقف النهائى للننى مع أرسنال وإمكانية خروجه من النادى اللندنى وضمه نهائياً إلى صفوف بشكتاش. وجلس الننى على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه أرسنال ضد مضيفه برينتفورد بالجولة الأولى من عمر الدورى الإنجليزى ولم يشارك في المباراة التي انتهت بهزيمة الجانرز بثنائية دون رد.

محمد النني - صورة أرشيفية

واستهل بيشكتاش حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ريزا سبور (3-0)، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدورى التركى الممتاز. تقدم بيشكتاش عن طريق جورجس أناكدو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف اتيبا هتشنسون الهدف الثانى في الدقيقة 52. وفى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثانى، سجل كايل لارين الهدف الثالث لبيشكتاش.

وأكد تقرير صحفى إسبانى أن ريال مدريد أبلغ مسؤولى أرسنال بالسعر النهائى الذي يرغب في الحصول عليه، مقابل رحيل لاعبه النرويجى مارتن أوديجارد، هذا الصيف.

وأبلغ أوديجارد، ريال مدريد، برغبته في الرحيل هذا الصيف، من أجل اللعب أساسيًا، خاصة أن فرص مشاركته صعبة في ظل وجود 6 لاعبين، وهم لوكا مودريتش، تونى كروس، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردى ودانى سيبايوس، وهو ما دفع أرسنال للتقدم نحو ضمه.

وخاض أوديجارد النصف الثانى من الموسم الماضى معارًا إلى أرسنال وقدم مستويات جيدة، قبل العودة لريال مدريد هذا الصيف. وبحسب صحيفة «سبورت»، فقد حدد ريال مدريد 40 مليون يورو كقيمة نهائية، للموافقة على رحيل أوديجارد هذا الصيف. وأضافت أن ريال مدريد ينتظر وصول عرض رسمى من أرسنال لضم أوديجارد من أجل تقييمه، لكنه لا ينوى تخفيض مطالبه المالية عن 40 مليون يورو.