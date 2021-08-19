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«خاميس»: «بيريز» حرمنى من اللعب لـ«أتلتيكو»

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«خاميس»: «بيريز» حرمنى من اللعب لـ«أتلتيكو» «خاميس»: «بيريز» حرمنى من اللعب لـ«أتلتيكو»

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اعترف الكولمبى خاميس رودريجيز، نجم إيفرتون، بتواصله مع الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، من أجل الانتقال للروخيبلانكوس. ورحل خاميس إلى إيفرتون مطلع الموسم الماضى، وقدم أداءً مميزًا مع بداية الموسم، تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتى، إلا أن مستواه تراجع تدريجيًا.

وقال خاميس، في تصريحات لشبكة «ESPN»، العالمية: «لقد ابتعدت عن المشاركة في ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، وهو ما دفعنى لطلب الرحيل». وأردف نجم إيفرتون، صاحب الـ30 عامًا: «بالفعل انتقلت إلى فريق بايرن ميونيخ مع المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى، مستغلًا العلاقة التي تربطنى به».

وأضاف: «لسوء الحظ، أنشيلوتى لم يستمر كثيرًا في بايرن، ولم يُفعّل النادى بند الشراء، ومن ثم عُدت إلى ريال مدريد مرة أخرى لكن فرصى كانت قد انتهت». وتابع: «أتلتيكو مدريد أبدى اهتمامه بضمى، وبالفعل تواصل معى دييجو سيميونى لإقناعى بدورى في مشروعه مع الروخيبلانكوس للانتقال إلى فريقه».

وأتم: «كنت أرغب في الانتقال إلى أتلتيكو لأن فرصى هناك كانت كبيرة، لكن فلورنتينيو بيريز (رئيس ريال مدريد) رفض ذلك بسبب العداوة بين الناديين».

المصرى اليوم

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