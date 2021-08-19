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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحفظه على التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي.

وعبّر الفرنسي عن عدم قناعته بالمستوى الذي قدمه العراقي في الفترة الأخيرة، على الرغم من تألقه في مناسبات سابقة بقميص المصري والمنتخب الأولمبي.

ودفع تألق التونسي حمزة المثلوثي، كارتيرون للتحفظ على اتمام صفقة العراقي على الرغم من طلب الزمالك بشكل رسمي الحصول على خدمات اللاعب.

ويشغل مركز الظهير الأيمن في الزمالك ثلاثة لاعبين بتناوبون على المشاركة هم حمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد عيد.