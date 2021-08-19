أخبار عاجلة

"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد -
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين -
400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا -
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما» -
تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا -
مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة -
منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي -
أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين -
سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المثلوثي يزيح صفقة العراقي في

Print
المثلوثي يزيح صفقة العراقي في الزمالك المثلوثي يزيح صفقة العراقي في

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، تحفظه على التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي.

وعبّر الفرنسي عن عدم قناعته بالمستوى الذي قدمه العراقي في الفترة الأخيرة، على الرغم من تألقه في مناسبات سابقة بقميص المصري والمنتخب الأولمبي.

ودفع تألق التونسي حمزة المثلوثي، كارتيرون للتحفظ على اتمام صفقة العراقي على الرغم من طلب الزمالك بشكل رسمي الحصول على خدمات اللاعب.

ويشغل مركز الظهير الأيمن في الزمالك ثلاثة لاعبين بتناوبون على المشاركة هم حمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد عيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات

سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات

بيان ناري من الزمالك حول أزمة مباراة التتويج بدرع الدورى

بيان ناري من الزمالك حول أزمة مباراة التتويج بدرع الدورى

بسبب نجم الزمالك.. نقابة الإعلامين تحيل حلقة «مي حلمي» لهيئة الرصد

بسبب نجم الزمالك.. نقابة الإعلامين تحيل حلقة «مي حلمي» لهيئة الرصد