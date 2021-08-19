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مفاجأة جديدة فى عقد «هالاند» مع «دورتموند»

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مفاجأة جديدة فى عقد «هالاند» مع «دورتموند» مفاجأة جديدة فى عقد «هالاند» مع «دورتموند»

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تأكد بقاء المهاجم النرويجى إيرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم الحالى على الأقل، نظرًا لإصرار إدارة ناديه على عدم بيعه هذا الصيف. وبدأ صاحب الـ21 عاما الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بتسجيله 5 أهداف في أول مباراتين لأسود الفيستيفال.

وكشفت «سكاى سبورت ألمانيا» عن مفاجأة بشأن الشرط الجزائى الذي يتضمنه عقد هالاند مع النادى الألمانى، والذى ينص على إمكانية رحيله بحلول صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو فقط.

وأشارت إلى تضمن العقد بنودًا تتيح لدورتموند الحصول على 90 مليون يورو نظير رحيل هالاند لأى ناد آخر، بشرط تحقيقه مع الفريق إنجازات ملموسة. وبإمكان دورتموند الحصول على مقابل أعلى حال نجاحه في التتويج بلقب البوندسليجا على الأقل، حيث سينهى بذلك احتكار بايرن ميونخ للقب منذ عام 2013.

المصرى اليوم

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