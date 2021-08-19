رونالدو يكسر صمته ببيان غاضب

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كسر البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، صمته، ووجه رسالة للجميع سواء الجماهير أو وسائل الإعلام، بعد الشائعات التي ربطته بمغادرة اليوفى. وفى الساعات الماضية، خرج كارلو أنشيلوتى، مدرب ريال مدريد، ليعلن أنه لم يطلب عودة رونالدو للميرنجى، بجانب تحدث العديد من التقارير عن تفاوض الدون مع أكثر من نادٍ للرحيل عن يوفنتوس.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «أى شخص يعرفنى يدرك مدى تركيزى على عملى. كلام قليل وفعل كثير. كان هذا هو شعارى الدائم منذ بداية مسيرتى الكروية، ومع ذلك، بعد كل ما يُقال ويُكتب مؤخرًا، لابد لى من تحديد موقفى».

وأضاف: «بعيدًا عن عدم الاحترام لى كرجل وكلاعب، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلى في وسائل الإعلام، هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها».

وتابع: «لقد كتبت قصتى في ريال مدريد، وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام، والألقاب والجوائز. إنها في متحف البرنابيو وفى أذهان كل مشجع للنادى».

وواصل: «علاوة على ما حققته، أتذكر أنه خلال السنوات التسع كانت لدىَّ علاقة عاطفية عميقة واحترام للجماهير، وأحتفظ بها ليومنا هذا، وسأعتز بها دائمًا، أعلم أن مشجعى الريال الحقيقيين سيستمرون في إبقائى داخل قلوبهم وسأضعهم في قلبى».

وأضاف الدون: «بالإضافة إلى الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطنى بعدد من الأندية في الدوريات المختلفة، ولم يحاول أحد اكتشاف الحقيقة الفعلية».

وتابع: «كسرت صمتى الآن لأقول إننى لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمى، مازلت أركز على مسيرتى المهنية وفى عملى. ملتزم ومستعد لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، وكل شىء آخر هو مجرد كلام».

واقترب نادى يوفنتوس من الإعلان بشكل رسمى عن تعاقده مع مانويل لوكاتيلى، نجم وسط ساسولو، بعدما توصل لاتفاق نهائى مع ناديه. وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» بجانب شبكتى «سكاى سبورت إيطاليا» و«سبورت إيطاليا»، أن يوفنتوس توصل أخيرًا لاتفاق نهائى مع ساسولو على ضم لوكاتيلى، حيث اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وأوضحت أن يوفنتوس وافق على شروط ساسولو لبيع لوكاتيلى، حيث سينضم اللاعب إلى السيدة العجوز على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء مقابل 35 مليون يورو. وكان يوفنتوس قد أجرى العديد من المقابلات مع مسؤولى ساسولو، خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، لينجحا في إنهاء الأمور خلال الجلسة التي جمعت الطرفين.