فسخ عقد «أومتيتى» مهمة سهلة لبرشلونة

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كشف تقرير صحفى إسبانى موقف برشلونة القانونى حال فسخ عقد لاعبه الفرنسى صامويل أومتيتى من جانب واحد هذا الصيف.

يرغب برشلونة في التخلص من أومتيتى هذا الصيف في ظل راتبه المرتفع، وحاجة النادى لخفض فاتورة رواتب لاعبيه.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، يمكن لبرشلونة فسخ عقد صامويل أومتيتى من جانب واحد دون انتظار أي عقوبات مالية أو تأديبية من قبل الفيفا.

وأضافت الصحيفة أن الفيفا لن يعاقب برشلونة في حال فسخ عقد أومتيتى، لأن لوائحه تحمى اللاعبين الذين يتم فسخ تعاقدهم من جانب واحد خلال أول ثلاث سنوات من العقد فقط.

يعتبر هذا الموسم هو السادس لأومتيتى مع برشلونة الذي وقع معه عقده الأول في صيف 2016، ثم قام بالتجديد في يونيو 2018، وبالتالى انتهت «فترة الحماية» للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيكون مطالبًا فقط بتعويض أومتيتى ماديًا مقابل فسخ العقد، حسب المادة 17 من اللوائح الخاصة بنقل اللاعبين، علمًا بأن اللاعب الفرنسى لايزال لديه عامان متبقيان في عقده الذي ينتهى في صيف 2023.