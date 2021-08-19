أخبار عاجلة

"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد -
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين -
400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا -
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما» -
تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا -
مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة -
منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي -
أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين -
سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فسخ عقد «أومتيتى» مهمة سهلة لبرشلونة

Print
فسخ عقد «أومتيتى» مهمة سهلة لبرشلونة فسخ عقد «أومتيتى» مهمة سهلة لبرشلونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف تقرير صحفى إسبانى موقف برشلونة القانونى حال فسخ عقد لاعبه الفرنسى صامويل أومتيتى من جانب واحد هذا الصيف.

يرغب برشلونة في التخلص من أومتيتى هذا الصيف في ظل راتبه المرتفع، وحاجة النادى لخفض فاتورة رواتب لاعبيه.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، يمكن لبرشلونة فسخ عقد صامويل أومتيتى من جانب واحد دون انتظار أي عقوبات مالية أو تأديبية من قبل الفيفا.

وأضافت الصحيفة أن الفيفا لن يعاقب برشلونة في حال فسخ عقد أومتيتى، لأن لوائحه تحمى اللاعبين الذين يتم فسخ تعاقدهم من جانب واحد خلال أول ثلاث سنوات من العقد فقط.

يعتبر هذا الموسم هو السادس لأومتيتى مع برشلونة الذي وقع معه عقده الأول في صيف 2016، ثم قام بالتجديد في يونيو 2018، وبالتالى انتهت «فترة الحماية» للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيكون مطالبًا فقط بتعويض أومتيتى ماديًا مقابل فسخ العقد، حسب المادة 17 من اللوائح الخاصة بنقل اللاعبين، علمًا بأن اللاعب الفرنسى لايزال لديه عامان متبقيان في عقده الذي ينتهى في صيف 2023.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة

مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة