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إصابة جديدة في الأهلي قبل مباراة المصري

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إصابة جديدة في الأهلي قبل مباراة المصري إصابة جديدة في الأهلي قبل مباراة المصري

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سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اكتفى بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدى سعد سمير جلسة في الجيم وتدريبات جري حول الملعب، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إن غياب سعد سمير عن التدريبات الجماعية جاء بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، الأولى مع المصري في الإسكندرية غدًا الجمعة في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، من تحقيق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: « المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- - إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي».

المصرى اليوم

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