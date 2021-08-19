«طالبان»: بإمكان الصين المشاركة في تنمية أفغانستان

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قال سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية (المحظورة في روسيا)، إن بإمكان الصين المشاركة في جهود التنمية في أفغانستان في المستقبل.

جاءت تصريحات شاهين في مقابلة بثتها، اليوم الخميس، شبكة التليفزيون العالمية الصينية «سي.جي.تي.إن» وهي شبكة تلفزيونية حكومية، بحسب وكالة «رويترز».

تصريحات شاهين تزامنت مع دعوة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، المجتمع الدولي إلى عدم السماح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية عن وانغ قوله، إن الوضع في أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض وإن على المجتمع الدولي ألا يزيده اضطرابا.