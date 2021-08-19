طشقند: لن يغادر أحد ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان منطقة الترانزيت بالمطار

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صرحت وزارة النقل الأوزبكستانية، اليوم الخميس، بأنه لن يغادر أحد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، منطقة الترانزيت بمطار طشقند الدولي، ولن يخرج أي منهم إلى المدينة.

وقال ممثل للوزارة في حديثه لوكالة «نوفوستي» الروسية: «نظرا لحقيقة أن مطار طشقند يعمل حاليا في نظام الترانزيت، لا يُسمح للمسافرين من أفغانستان بالتنقل في جميع أنحاء المطار. ولن يخرج أحد من الذين تم إجلاؤهم، إلى المدينة، قبل أن يأخذهم الجانب الألماني بواسطة رحلات الركاب من طشقند».

وأضاف أن الإجلاء باستخدام الجسر الجوي بين كابل وطشقند سيتواصل قبل تطبيع الأوضاع في أفغانستان.

وذكر المصدر أن «أوزبكستان قد قدمت طائراتها لإجلاء الأجانب بطلب من السفارة الألمانية في هذه الجمهورية».

وتواصل ألمانيا في الوقت الراهن عملية إجلاء مواطنيها وبعض الأفغان من كابل.