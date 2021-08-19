أخبار عاجلة

"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد -
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين -
400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا -
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما» -
تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا -
مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة -
منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي -
أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين -
سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي أهمية منع حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان

Print
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي أهمية منع حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي أهمية منع حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي آخر المستجدات على الساحة الأفغانية والمخاطر الناجمة عنها.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الخميس أن بوتين ودراغي في المكالمة التي جرت بمبادرة إيطاليا أبديا اهتماما خاصا بتطورات الوضع في أفغانستان، مضيفة أن كلا الطرفين شدد على أهمية منع حدوث كارثة إنسانية وضمان أمن مواطني هذا البلد.

وتمت الإشارة خلال المكالمة، حسب بيان الكرملين، إلى ضرورة مواصلة محاربة انتشار الأيديولوجيا الإرهابية ومكافحة خطر المخدرات الصادر من أراضي أفغانستان.

ولفت البيان إلى أن الزعيمين الروسي والإيطالي أعربا عن تأييدهما لتكثيف المساعي الدولية، لاسيما ضمن إطار «مجموعة العشرين» التي تترأسها إيطاليا حاليا، بهدف الإسهام في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

كما أبدى بوتين ودراغي خلال المكالمة اهتمام بلديهما المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية ذات المنفعلة المتبادلة في مختلف المجالات، واتفقا على مواصلة اتصالات بينهما.

وسبق أن ناقش بوتين آخر مستجدات الوضع في أفغانستان أمس مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والطاجيكي إمام على رحمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة

مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة