بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي أهمية منع حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي آخر المستجدات على الساحة الأفغانية والمخاطر الناجمة عنها.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الخميس أن بوتين ودراغي في المكالمة التي جرت بمبادرة إيطاليا أبديا اهتماما خاصا بتطورات الوضع في أفغانستان، مضيفة أن كلا الطرفين شدد على أهمية منع حدوث كارثة إنسانية وضمان أمن مواطني هذا البلد.

وتمت الإشارة خلال المكالمة، حسب بيان الكرملين، إلى ضرورة مواصلة محاربة انتشار الأيديولوجيا الإرهابية ومكافحة خطر المخدرات الصادر من أراضي أفغانستان.

ولفت البيان إلى أن الزعيمين الروسي والإيطالي أعربا عن تأييدهما لتكثيف المساعي الدولية، لاسيما ضمن إطار «مجموعة العشرين» التي تترأسها إيطاليا حاليا، بهدف الإسهام في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

كما أبدى بوتين ودراغي خلال المكالمة اهتمام بلديهما المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية ذات المنفعلة المتبادلة في مختلف المجالات، واتفقا على مواصلة اتصالات بينهما.

وسبق أن ناقش بوتين آخر مستجدات الوضع في أفغانستان أمس مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والطاجيكي إمام على رحمان.