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«طالبان»: نسعى لمنع حرب أهلية في أفغانستان.. ونريد علاقات ودية مع كل الدول

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«طالبان»: نسعى لمنع حرب أهلية في أفغانستان.. ونريد علاقات ودية مع كل الدول «طالبان»: نسعى لمنع حرب أهلية في أفغانستان.. ونريد علاقات ودية مع كل الدول

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أعلنت حركة «طالبان» أنها تسعى لمنع اندلاع حرب أهلية في أفغانستان وتسعى إلى إقامة علاقات ودية مع كل الدول الأجنبية بينها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في كابل بمناسبة العيد الـ102 لاستقلال أفغانستان: «نريد العيش في سلام ونسعى إلى منع اندلاع حرب أهلية».

وشدد مجاهد على أن «طالبان» ستعمل على حل المشاكل عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن الحركة لن تسعى إلى ملاحقة أنصار النظام السابق.

وأردف: «على العالم ألا يخاف منا. يجب الاعتراف بنا. ونريد علاقات ودية مع كل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة».

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة «طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

المصرى اليوم

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