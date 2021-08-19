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تعرّف على أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل المدارس مع بداية العام الدراسي

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أهمها إلغاء الاصطفاف الصباحي وفترة الاستراحة 15 دقيقة

تعرّف على أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل المدارس مع بداية العام الدراسي

أعلنت وزارة التعليم عن أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم مع بداية العام الدراسي.

وجاءت تلك البروتوكولات على النحو التالي:

1 - إلغاء الاصطفاف الصباحي، وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم.

2- فترة الاستراحة 15 دقيقة، وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي.

3- استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة.

4- استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي.

5- تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بعد في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة يتم تعليق الحضور للمدرسة وتحويل العملية التعليمية عن بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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