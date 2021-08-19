بالخطوات.. كيف تسجل رغبات القبول بالجامعات الخاصة.. وموعد بدء المرحلة الأولى

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بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، يُسمح للطــــلاب الناجحــــين مــــن حاملي الشهادات المصرية (الثانــــوية العامة، الفنية، الأزهــــرية) بالدخـــول عــــلى مـنــصة التنســـيق الإلكـــتروني cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات الخاصة الاحد 29 اغسطس الجاري.

وتنشر «المصري اليوم» مراحل التنسيق الالكتروني وخطوات التسجيل وعدد الرغبات ومعرفة النتيجة وهي كالتالي:

• يقوم الطالب بالدخول على المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة المختلفة؛ للتعرف على ما يلي:

 التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها.

 الرسوم الدراسية وطريقة سدادها لكل كلية أو برنامج.

 نظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

ما مراحل التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

هناك 4 مراحل للتنسيق:

المرحلة الأولى:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

المرحلة الثالثة:

• تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

المرحلة الرابعة:

• يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

ما خطوات التقديم على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

• حينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة.

• يظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة، يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات.

• تظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.