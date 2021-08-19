أخبار عاجلة

تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما» -
تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا -
مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة -
منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي -
أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين -
سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات -
بـ«بنطلون لامع».. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى (فيديو) -
بكين لواشنطن: الظروف الحالية في أفغانستان تحتّم على الجميع التواصل مع «طالبان» -
أردوغان يوقع على طراز جديد من الطائرات التركية المسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الصين: يجب منع تحول أفغانستان إلى ساحة حرب جيوسياسية

Print
الصين: يجب منع تحول أفغانستان إلى ساحة حرب جيوسياسية الصين: يجب منع تحول أفغانستان إلى ساحة حرب جيوسياسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، على ضرورة منع تحول أفغانستان إلى ساحة معركة جيوسياسة، داعيا المجتمع الدولي إلى التخلي عن ممارسة مزيد من الضغط على البلاد.

وقال وانج يي، في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية عن وانغ قوله إن الوضع في أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي حث الأفغان على التقدم في اتجاه إيجابي بدل ممارسة مزيد من الضغط.

وشدد وانغ يي على أن الصين مستعدة لمواصلة لعب "دور بناء" في ملف أفغانستان شريطة عدم التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك

نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما»

تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا

مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة

مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة