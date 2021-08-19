الصين: يجب منع تحول أفغانستان إلى ساحة حرب جيوسياسية

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شدد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، على ضرورة منع تحول أفغانستان إلى ساحة معركة جيوسياسة، داعيا المجتمع الدولي إلى التخلي عن ممارسة مزيد من الضغط على البلاد.

وقال وانج يي، في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية عن وانغ قوله إن الوضع في أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي حث الأفغان على التقدم في اتجاه إيجابي بدل ممارسة مزيد من الضغط.

وشدد وانغ يي على أن الصين مستعدة لمواصلة لعب "دور بناء" في ملف أفغانستان شريطة عدم التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.