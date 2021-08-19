أخبار عاجلة

تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
نور قدري وطاهر أبو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف «معالي ماما» -
تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة السويس بلقاح كورونا -
مياه القليوبية : ارتفاع نسب التحصيل 80% بعد مواجهة ظاهرة التوصيلات المسروقة -
منتدى المستقبل يناقش «مكان مشبوه» للشاعر محمد الكفراوي -
أحمد مجاهد يدعو أندية الدوري لتشكيل رابطة المحترفين -
سيدات يد الزمالك راحة من التدريبات -
بـ«بنطلون لامع».. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى (فيديو) -
بكين لواشنطن: الظروف الحالية في أفغانستان تحتّم على الجميع التواصل مع «طالبان» -
أردوغان يوقع على طراز جديد من الطائرات التركية المسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البيت الأبيض: نتابع التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس

Print
البيت الأبيض: نتابع التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس البيت الأبيض: نتابع التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه يراقب من كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونجرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.

وكانت الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في بلاغ اليوم الخميس عن وجود عبوة ناسفة محتملة في شاحنة صغيرة خارج مكتبة مبنى الكونغرس، وأخلت المنطقة المحيطة بالمبنى.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.

ويأتي ذلك بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد مبنى الكابيتول في يناير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحداث الكونغرس.. لجنة تحقيق نيابية تطلب سجل اتصالات "ترامب"

أحداث الكونغرس.. لجنة تحقيق نيابية تطلب سجل اتصالات "ترامب"

ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

فيضانات وأمطار غزيرة تدمر أجزاء من «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك

فيضانات وأمطار غزيرة تدمر أجزاء من «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك