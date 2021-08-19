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البنتاجون: مقاتلات «إف-18» تحلق فوق كابول لضمان الأمن

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البنتاجون: مقاتلات «إف-18» تحلق فوق كابول لضمان الأمن البنتاجون: مقاتلات «إف-18» تحلق فوق كابول لضمان الأمن

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس 19 أغسطس، آن مقاتلات «إف-18» الأمريكية تحلق حاليا فوق كابول لضمان الأمن.

وقال الميجور جنرال وليام تيلور، المتحدث باسم البنتاجون، إن المقاتلات الأمريكية تحلق فوق العاصمة الأفغانية لضمان الأمن حول منطقة المطار.

وتابع بقوله «خلال الساعات الـ24 الماضية حلقت طائرات أمريكية من مجموعة حاملة الطائرات رونالد ريجان الهجومية، وكانت مسلحة فوق أبراج المراقبة فوق مطار كابول لضمان تعزيز الأمن».

وأوضح بقوله إن تلك الطائرات ستستمر في التحليق بشكل مستمر، لدعم الجهود الأمريكية لإجلاء الأمريكيين والحلفاء من أفغانستان.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمكنت حتى الآن من إجلاء 7 آلاف شخص من أفغانستان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها في الوقت الحالي أكثر من 5000 جندي في كابول.

واستمر بقوله «الوجود العسكري الأمريكي في كابول يبلغ الآن أكثر من 5200 جندي على الأرض».

وأكد البنتاغون أيضا أن قواته لم تتلق أي طلبات من قادة حركة طالبان للوصول إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول حتى هذه اللحظة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) للصحفيين يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي تولى السيطرة على الحركة الجوية في مطار كابول.

المصرى اليوم

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