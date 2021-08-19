الأردن واليابان يبحثان تقديم قرض للمملكة بقيمة 300 مليون دولار

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيغي، برامج التعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في مجالات المياه والطاقة والدعم الياباني للعملية التنموية في الأردن، وطلب المملكة قرضاً ميسراً من اليابان بقيمة 300 مليون دولار.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية: "بحث الوزيران برامج التعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في مجالات المياه والطاقة، والدعم الياباني للعملية التنموية في الأردن، وطلب المملكة قرضاً ميسراً من اليابان بقيمة 300 مليون دولار أمريكي".

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الصفدي وموتيغي، اليوم، في إطار الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية الذي انطلق في العام 2018 كآلية عمل مؤسساتية منظمة للتشاور والتنسيق إزاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في اليابان العام المقبل، وأشادا بالمستوى المتقدم للتنسيق والتعاون بين البلدين.