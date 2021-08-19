لافروف: طالبان لم تسيطر على كامل البلاد وقوى المقاومة تنشط في بانشير شمال كابل

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حركة طالبان لم تسيطر على كامل البلاد منوها بأن قوى المعارضة ضد طالبان تتركز في بانشير.

وأضاف الوزير سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، «طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. تصل معلومات عن الوضع في وادي بانشير شمال أفغانستان حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب رئيس أفغانستان، أمر الله صالح وأحمد مسعود نجل القائد الأفغاني الراحل، أحمد شاه مسعود».

ولفت لافروف إلى ضرورة الانتقال العاجل إلى حوار وطني بمشاركة جميع القوات الأفغانية المعارضة، وجميع الجماعات العرقية والطائفية في أفغانستان، يسمح بتشكيل حكومة تمثيلية.

وأشار الوزير إلى ان أفغانستان كانت غارقة في حرب أهلية ودعت موسكو مرار إلى انتقال عاجل إلى حوار على مستوى البلاد بمشاركة جميع القوى الأفغانية المعارضة وجميع الجماعات العرقية والطائفية«.

وفي الوضع الحالي، وبعد أن استولت طالبان على السلطة في كابل وبعض المناطق تؤكد موسكو مجددا على موقفها الثابت بشأن تهيئة الظروف الخارجية لدعم الحوار على مستوى البلاد في أفغانستان، بحسب ما ذكره لافروف.

وشدد على أنه «مقتنع بأن صيغة موسكو لها أكبر الاحتمالات، حيث أن الوضع قد اكتسب بعدا إقليميا بالفعل، وأن الدول المجاورة والدول التي تقع على مسافة أبعد من أفغانستان تتفاعل معها (الصيغة)و تم الاعتراف بها دائما من قبل الجميع، وسنكون مستعدين، إذا كان ذلك مناسبا، لاستئناف العمل بهذا الشكل».