مصادر: الإعلام البريطاني يتبع أجندات واضحة تجاه الأزمة الليبية والحكومة الروسية

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رفضت مصادر روسية، ما زعمته وكالة اخبار بريطانية شهيرة أن مرتزقة من الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" قد قاتلوا بجانب الجيش الوطني الليبي في العاصمة الليبية طرابلس، مستندة فيه إلى جهاز "تابلت" لوحي من سامسونغ، زعمت بأنه تابع لإحدى العناصر الروسية، وتم العثور عليه في منطقة عين زارة، إحدى ضواحي طرابلس.

وقالت المصادر أن "المثير للدهشة أن الدلائل التي تم التحقيق فيها وبناء الفرضيات عليها، خريطة تحوي رموزاً وإشارات باللغة الروسية في هذا الجهاز اللوحي الذي لا يمكن التأكد من مصدره، والدهشة تكمن في أنه بمقدور أي شخص شراء جهاز لوحي وتحميل خريطة عليه ووضع إشارات باللغة الروسية فيه".

وأوضحت المصادر أن "الوكالة قررت دراسة وتحليل الإشارات التي كانت موجودة على الجهاز اللوحي، ومن كلمة "مكنسة" استطاعوا أن يحددوا هوية أحد أعضاء الـ "فاغنر"، وباستخدام موقع أوكراني (معادي لروسيا) استطاعوا ربط الأسم باللقب بالإشارة الموجودة في الخريطة".

وأكدت المصادر أنها تسعى لإثبات وجود مرتزقة روس في ليبيا، متسائلة لماذا لم تتحدث الــ"بي بي سي" عن التواجد التركي الصريح في ليبيا، والمخالف للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة "الإعلام البريطاني يتبع أجندات واضحة تجاه الأزمة الليبية والحكومة الروسية، وتحاول الحفاظ على مصالح الحكومة البريطانية بشتى الوسائل".