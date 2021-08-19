الأغلى في التاريخ| ليفربول يقترب من تجديد عقد صلاح

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقتربت إدارة ليفربول من تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح بعدما جهزت عرضاً مادياً يعد الأضخم في تاريخ النادي مع وجود عدد من المميزات الغير المسبوقة وذلك بحسب ما نقل موقع ذا أتلتيك الأمريكي.

ومن المفترض أن يسستمر صاحب الـ29 عاما داخل ملعب أنفيلد لموسمين اضافيين (حتى منتصف 2025) براتب شهر غير مسبوق ويعد الأعلى بين رفاقه في قائمة الريدز.

وترى إدارة ليفربول أن محمد صلاح لديه رغبة حقيقية في الاستمرار والتواجد مع النادي خلال السنوات القادمة وأنه من الصعب الانتقال إلى منافس اخر داخل الدوري الإنجليزي.

ويأتي صلاح في وصافة الأعلى أجرًا خلال الفترة الحالية حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني خلف المدافع الهولندي فان دايك الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويعد محمد صلاح هو النجم الأبرز في صفوف ليفربول والدوري الإنجليزي منذ قدومه حيث تمكن من تسجيل 126 هدفا في 204 لقاء في مختلف البطولات، وقاد الريدز للتتويج بالبريميرليج ودوري أبطال أوروبا.