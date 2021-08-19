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«اتقل» لعمرو دياب تتصدر مبيعات «I Tunis» في

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تصدرت أغنية «إتقل» للنجم الكبير مبيعات متجر«I Tunis» الإلكتروني في بمجرد طرحها.

عمرو دياب

كان الهضبة طرح أغنية «إتقل» ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى.

الأغنية من كلمات تامر حسين لحن مدين توزيع أحمد إبراهيم، وماستر وميكساج أمير محروس.

وكان الهضبة قد أحيا حفلا غنائيا كبيرًا هو الأضخم حتى الآن على مسرح ميوزيك أرينا «الماسة» في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وشهد الحفل حضورا جماهيرا غفيرا قبل انطلاقه بساعات، وشهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدس مروري مبكر نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والاسكندرية.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات حتى الآن وهي «الدنيا بترقص» و«إتقل» و«أحلى ونص».

المصرى اليوم

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