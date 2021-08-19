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اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل الإثارة والرعب «شقة 6» بطولة روبي

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اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل الإثارة والرعب «شقة 6» بطولة روبي اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل الإثارة والرعب «شقة 6» بطولة روبي

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يبدأ اليوم الخميس، عرض أولى حلقات مسلسل الاثارة والرعب «شقة 6» بطولة الفنانة روبي واخراج محمود كامل، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة.

مسلسل «شقة 6» بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة، وهو من إنتاج شركة «B-Production» طارق بدراوي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

المصرى اليوم

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