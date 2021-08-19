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رياض محرز يشعل حماس جماهير الجزائر: جاهزون لأمم أفريقيا

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رياض محرز يشعل حماس جماهير الجزائر: جاهزون لأمم أفريقيا رياض محرز يشعل حماس جماهير الجزائر: جاهزون لأمم أفريقيا

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أشعل قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، حماس الجماهير الجزائرية، بنشر صورة له وهو يحمل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي توج بها «محاربو الصحراء» عام 2019 في .

وعلق رياض محرز على الصورة التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، بعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2022، بكلمة واحدة: «جاهزون».

وحظيت صورة قائد منتخب «محاربي الصحراء» بتفاعل كبير من قبل الجزائريين وعشاق النجم الجزائري، وصبت كل التعليقات في خانة قدرة الجزائري على الدفاع عن لقبه بكل قوة والتتويج بالكأس للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

وأوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا 2022، منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار «ساحل العاج»، وستقام البطولة في الفترة الممتدة من 9 يناير وإلى 6 فبراير 2022، في الكاميرون.

وفي ما يلي جدول مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021:

المجموعة الاولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا والرأس الأخضر

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا ومالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر والغابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان وغينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر، سييراليون، غينيا الاستوائية وساحل العاج

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا وجامبيا

المصرى اليوم

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