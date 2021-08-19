خبراء أمريكيون يكشفون لـ «المصري اليوم» تأثير الانسحاب من أفغانستان على الشرق الأوسط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازالت تبعات السقوط المدوى للحكومة الأفغانية وسيطرة حركة طالبان الإسلامية المتطرفة على غالبية الأراضى الأفغانية تتوالى، ولاسيما مع المشاهد المروعة لمحاولة الآلاف من المدنيين الأفغان الهروب من جحيم طالبان عبر التعلق بأى طائرة تستطيع الإقلاع من مطار كابول، آخر معقل تسيطر عليه القوات الأمريكية، لمحاولة تنظيم إجلاء ما تبقى من الدبلوماسيين الأجانب والمدنيين الأفغان الذين سبق وتعاونوا مع القوات الأمريكية.

وفيما تحاول العديد من المراكز البحثية فى واشنطن استشراف تأثير عملية الانسحاب الفوضوية للقوات الأمريكية على المسرح العالمى.. كشف عدد من الباحثين الأمريكيين لـ «المصرى اليوم» عن التأثير الفادح المتوقع لعملية الانسحاب الأمريكى على السياسات الأمريكية فى العالم، ولاسيما فى الشرق الأوسط، الذى تتمتع فيه واشنطن بدور رائد فى حفظ الأمن والسلام الإقليميين.

وصف بنجامين بيرد، الباحث الرئيسى فى مشروع مراقبة الحركات الإسلامية المتطرفة، فى منتدى الشرق الأوسط البحثى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من أفغانستان بـ«الكارثة فى السياسة الخارجية لأمريكا»، قائلا: «إنه مهين وخطير وإهانة لكل من خدم فى مسرح العمليات فى أفغانستان وضحى بحياته من أجل ضمان الحرية والديمقراطية».

بريان كاتوليس

ونبه الباحث الأمريكى المخضرم إلى أنه على حلفاء أمريكا فى الشرق الأوسط الانتباه والتعلم من الدرس الأفغانى، مشددا على أنه سوف تتخلى الولايات المتحدة عن أصدقائها فى المنطقة عندما يصبح ذلك من المناسب سياسيًا، وأضاف أنه فى حين أن الحكومة الأفغانية والجيش الفاسدين يتحملان بعض المسؤولية عن استيلاء طالبان على السلطة، لكنه لم يكن من المفترض أن يدير الأمريكيون ظهورهم لحلفائهم لمجرد أن لديهم دولة فاشلة.

وتابع الباحث فى منتدى الشرق الأوسط الأمريكى: «انظر إلى الأكراد فى سوريا الذين لعبوا دورًا محوريًا فى هزيمة داعش.. الآن يتم التخلى عنهم، كما تواصل الولايات المتحدة التخلى عن مسؤولياتها كقائدة فى الشرق الأوسط، حيث خلق هذا فراغًا تحاول دول مثل إيران وتركيا ملأه».

وأشار «بيرد» إلى أن المؤسسة اليمينية فى الولايات المتحدة هى آخر فصيل سياسى فى واشنطن يفهم الأهداف الأمنية طويلة المدى، فلا يمكن لحلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط الاعتماد على إدارة ديمقراطية أو رئيس شعبوى محافظ.

وحذر الخبير فى جماعات الإسلام السياسى المتطرفة من أن الإسلاميين، وبخاصة الجهاديون، باتوا يدركون الآن فى أعقاب الانسحاب الأمريكى من أفغانستان أن التدخل الأمريكى يأتى مع تاريخ انتهاء الصلاحية، إذا استطاع التمرد أن يستمر لمدة 10-15 سنة، فيمكن أن نطمئن إلى أن السياسيين الأمريكيين سيفقدون الرغبة فى الانخراط، مضيفا أنه فى عام 2013 كانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما تقبل حكومة الإخوان المسلمين فى مصر، وكانت الولايات المتحدة غير مبالية بحركة النهضة فى تونس.. والآن، الجمهوريون والديمقراطيون منقسمون بشأن إيران، والقليل منهم يفهم تهديد الحكومة الإسلامية التركية، قائلا: «مع الأسف، مع سيطرة طالبان على الحكم فى أفغانستان ستستمر الحركات المتطرفة فى الازدهار فى الشرق الأوسط سياسيًا وعسكريًا».

ومن جانبه، توقع كايل شيديلر، كبير باحثى مركز سياسات الأمان المختص بشؤون الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب فى واشنطن، أن يشهد العالم حركة جهادية أكثر جرأة بعد انهيار أفغانستان، موضحًا أن أفغانستان ستكون بمثابة مركز للتعاون بين الجماعات الإرهابية، والتى ستشجع على شن الهجمات المختلفة، مشيرا إلى أن سيطرة طالبان على الساحة الأفغانية أمر مرتبط بزيادة وتيرة الهجمات التى شنها «داعش» مؤخرا فى العراق وسوريا.

وأشار الباحث الأمنى الأمريكى إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان راجع لفشل الحزبين الديمقراطى والجمهورى طوال عقد فى تحقيق أهداف واشنطن وفقدان الدعم الأمريكى للحرب، لكن الطريقة التى انسحبت بها إدارة بايدن لا تتسم بأى كفاءة، وقام قادة الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بالمبالغة والادعاء بقدرة الجيش الأفغانى، كما أنه من الواضح أنه لم يكن لدى واشنطن أى خطة لإجلاء الأمريكيين أو الأفغان الذين ساعدوا التحالف الدولى.

بنجامين بيرد

ولفت «شيديلر» إلى أن الانسحاب من أفغانستان يمثل ضربة كبيرة لهيبة وثقة الولايات المتحدة وحلفائها فى جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص فى الشرق الأوسط، وقال: «ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لضمان أن حلفاءها لديهم القدرة والاستعداد للدفاع عن أنفسهم، والعمل على بناء تحالفات إقليمية يمكن أن تدافع عن بعضها البعض ضد أى تهديد، ولاسيما من إيران، كما يجب على الإدارة الأمريكية التأكيد على أن عمليات الانتشار الأمريكية الرئيسية فى الشرق الأوسط من غير المحتمل أن تتغير، كما أن خصوم الولايات المتحدة سواء إيران أو الصين أو روسيا من المتوقع أن يعملوا على تشكيك حلفاء الولايات المتحدة فى جدوى صداقتهم بواشنطن».

ومن جانبه، أوضح بريان كاتوليس، زميل مركز التقدم الأمريكى، المتخصص فى استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة والشرق الأوسط، أن أفغانستان ليست مجرد حرب سارت بشكل خاطئ، حيث إن الأخطاء العديدة فى الحرب الأمريكية فى أفغانستان يتقاسمها 4 رؤساء أمريكيين، ويتحمل الرئيس جو بايدن مسؤولية قراراته، حيث فشلت إدارته فى الانسحاب المنظم، وتسعى جاهدة لضمان سلامة الدبلوماسيين والأمريكيين الآخرين فى البلاد.

ونبه الباحث بمركز التقدم الأمريكى القريب من الإدارة الديمقراطية، إلى أن عشرات الآلاف من الأفغان الذين خاطروا بحياتهم للعمل من أجل الحرية ودولة حديثة فى أفغانستان، ذهبت جهودهم أدراج الرياح، وهو موقف مشابه عندما انسحبت الولايات المتحدة من العراق عام 2011، حيث فشلت فى حماية بعض العراقيين الذين عملوا معها خلال السنوات الأولى من تلك الحرب.

ولفت «كاتوليس» إلى أن الأولوية الحالية فى واشنطن هى تجاوز الآثار السلبية للانسحاب غير المنظم، والعمل على منع ظهور التهديدات الأمنية داخل أفغانستان والتى يمكن أن تنتشر إقليميًا وعالميًا، مثلما شهدنا فى العراق وسوريا المجاورة مع صعود «داعش» فى 2012-2014، محذرا فى الوقت ذاته من أنه يمكن أن تتغير الديناميكيات الأمنية بشكل كبير عندما تكون السلطات الحاكمة ضعيفة أو منقسمة أو يسيطر عليها فصيل معين.