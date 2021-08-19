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«صندوق النقد» يحجب الأموال عن البلاد

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«صندوق النقد» يحجب الأموال عن البلاد «صندوق النقد» يحجب الأموال عن البلاد

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قال صندوق النقد الدولى، أمس، إن أفغانستان لن تكون قادرة على الاستفادة من موارد هيئة الإقراض التابعة للصندوق، وقال متحدث باسم الصندوق إن القرار يعود إلى «عدم الوضوح داخل المجتمع الدولى» بشأن الاعتراف بحكومة طالبان المقبلة فى أفغانستان.

وكان من المفترض أن تصل إلى أفغانستان 370 مليون دولار من صندوق النقد الدولى، فى 23 أغسطس الجارى، فى إطار استجابة الصندوق العالمية للأزمة الاقتصادية، كما تم حظر استفادة كابول من احتياطيات صندوق النقد الدولى من أصول «حقوق السحب الخاصة»، التى يمكن تحويلها إلى أموال مدعومة من . وحقوق السحب الخاصة هى وحدة الصرف فى صندوق النقد الدولى، والتى تعتمد على الجنيه الاسترلينى والدولار واليورو والين واليوان، وقال متحدث باسم الصندوق، فى تصريحات صحفية: «كما هو الحال دائمًا، يسترشد صندوق النقد الدولى بوجهات نظر المجتمع الدولى».

وتأتى تصريحات الصندوق، بعد أن قال مسؤول أمريكى إن أى أصول للبنك المركزى تمتلكها الحكومة الأفغانية فى الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان، فى حين دعا 18 من أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى إرساء ضمانات بأن طالبان لن تتلقى أى مساعدات تدعمها الولايات المتحدة. وكان رئيس البنك المركزى الأفغانى، أجمل أحمدى، قد قال إن الولايات المتحدة حجبت أصول أفغانستان، التى يوجد حوالى 7 مليارات دولار منها لدى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى «البنك المركزى».

موضحًا أنه وفقًا للمعايير الدولية، تم الاحتفاظ بمعظم تلك الأموال فى أصول آمنة سائلة مثل سندات فى الخزانة الأمريكية وذهب فى الخارج، وقال «أحمدى»: «بالنظر إلى أن طالبان لا تزال مدرجة على قوائم العقوبات الدولية، فمن المتوقع تأكيد تجميد هذه الأصول وعدم وصول طالبان إليها»، وأضاف: «يمكننا القول إن الأموال التى يمكن لطالبان الوصول إليها ستكون محدودة جدًا».

المصرى اليوم

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