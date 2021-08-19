أركان القصة القصيرة بثقافة الجيزة

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تحت رعاية د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة ندوة بعنوان «القصة القصيرة وأركانها»، بجانب مجموعة من الورش ضمت ورشة لتعليم الباليه للمدرب إسلام عبدالحميد، وورشة للأشغال الفنية، وأخرى لتعليم التظليل بالقلم الرصاص ورسم حر، بجانب إقامة عدة ورش فنية لعزف أغنية أنت عمري لأم كلثوم، ولتعليم بيانو للمدرب نادر منجي، بالإضافة لتعليم العود للفنان السيد رمضان، وتعليم الجيتار بمشاركة الفنان عبدالله سمير، وغناء مع الفنان السيد رمضان؛ كما نظمت مكتبة منشأة البكاري ورشة إعادة تدوير المخلفات، بينما أقامت مكتبة الكوم الأحمر ورشة فن تشكيلي بالصلصال، ونظمت مكتبة القطوري الثقافية ورشة فنون تشكيلية لعمل رسوم عن النيل بعنوان «النيل شريان الحياة»، وبثت مكتبة الشيخ زايد فيديو أونلاين حول حركة الأيدي في مبادئ فن الباليه، بجانب أقامة ورشة تشكيل بالخرز لعمل قطع للزينة.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز محاضرة بعنوان «حقوق ذوي القدرات الخاصة بين الواقع والمأمول»، بالإضافة لتنظيم قصر ثقافة العياط محاضرة بعنوان «كيف نربي أبنائنا على الإنتماء وحب الوطن»، بينما نظم بيت ثقافة طموه مسابقة في المعلومات العامة بعنوان المعالم السياحية، كما تمت مناقشة كتاب «حبابة عشرة» للمؤلف فيصل الموصلي، فيما بثت مكتبة الهلال الأحمر محاضرة أونلاين بعنوان «المشكلة السكانية وأسبابها وطرق حلها»، ونظم بيت ثقافة أوسيم ورشة حكي لقصة بعنوان «الحورية الصغيرة»، وأخرى بمكتبة بولاق الدكرور لحكي قصة «لحن الصباح» للمؤلفة د.نعمات إبراهيم، وقدمت مكتبة دور التربية الثقافية عرض عرائس قفازات تناول المشكلة السكانية، بينما نظم مركز طفل المنيرة الغربية ورشة حكي بالعرائس تناولت أهمية القراءة والمعرفة، كما ناقش بيت ثقافة كرداسة كتاب «حكاية كل صباح» للمؤلف عنتر منير.

ناقشت مكتبة دور التربية الثقافية كتاب «ملك الغابة» تأليف عفاف عبدالبارئ، بينما أقامت مكتبة أطفيح ورشة حكي عن «قبول الآخر»، ولقاء حواري حول قناة السويس، ونظمت مكتبة الناصرية مسابقة في المعلومات العامة تناولت المشكلة السكانية، كما نظمت مكتبة الكوم الأحمر محاضرة بعنوان «فيروس كورونا»؛ ومع رواد قصر ثقافة كفر حكيم تمت مناقشة حول أهمية الصداقة، ونظمت مكتبة الطلبة بإمبابة ورشة للرسم على البيض، فيما أدار بيت ثقافة المتانيا حوار مفتوح عن المرأة المصرية ودورها في المجتمع.