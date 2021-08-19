عرس ثقافي لأدباء قصر ثقافة الغنايم بأسيوط

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في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ب فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى سلسلة من اللقاءات الأدبية لنوادي الأدب، حيث شهد قصر ثقافة الغنايم عرس ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بقصر ثقافة الغنايم برئاسة القاص والروائي كمال عقوقة، حيث أقيم ملتقي لمناقشة ديوان «لوحة من وجع القلب» للأديب أحمد عزام، بحضور لفيف من أدباء الصعيد الثقافى، والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب، ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي وفناني الغنايم.

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية بالضيوف للشاعر ياسر النجدي والذي أدار اللقاء، حيث تم عمل دراسة نقدية للديوان قدمها الشاعر محمد شافع، والشاعر أحمد الشافعي ووليد حشمت، وقد أثني القاص والروائي كمال عقوقة على الديوان موضحا أن الشعر هو الداعم الأول والرئيسي للثقافة والتنوير.

الجدير بالذكر أن الديوان يحتوي على «21» قصيدة من شعر التفعيلة والتي تحافظ بجزالة الشعر ورصانته، بجانب قصيدة عمودية لشاعر مكتمل التجربة والخبرة، كما يقدم الديوان نبرة حزينة في رسائله ومفرداته وصورة البلاغية، وموضوعات الديوان تنتمي في مجملها إلى الحزن، تخلل اللقاء أمسية شعرية قدم الأدباء فيها بعض القصائد الشعرية الجديدة التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية، وقد شارك في اللقاء عدد من المواهب الأدبية الشابة، واختتمت الفاعليات بكلمة للأديب أحمد عزام الذي قدم الشكر والتقدير على الليلة الأدبية الجميلة متمنياً أن تتكرر لاثراء المحتوي الثقافي والأدبي بثقافة الغنايم.