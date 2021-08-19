«قطرة مياه تساوي حياة» مبادرة توعوية بالبدارى

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تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بضرورة رفع الوعى لدى الجماهير بالقضايا القومية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، التي تضمنت مبادرات توعوية من خلال لقاءات وورش وندوات ومحاضرات للجمهور، حيث أقامت ثقافة البدارى عدة محاضرات حول أهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، ضمن برنامج ثقافة القرية بالهيئة، بالتعاون مع إدارة البداري التعليمية وشركة مياه الشرب بأسيوط، بمدرسة الإعدادية بقرية العقال البحري.

كما عقدت ندوة ثقافية بعنوان «المياه وترشيد استهلاكها»، تحدث خلالها مصطفي محروس حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ على نقائها، كما تطرق إلى أخلاق الفرد في الحفاظ عليها، بينما تحدث محمد صلاح عن أهمية ترشيد الاستهلاك في الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية عن طريق استخدامها بطريقة صحيحة، واختتم صبري على المحاضرة بتوضيح أفضل الطرق لترشيد استهلاك المياه، فيما قدمت الفنانة صفاء فوزي ورشة فنية في هذا السياق بمشاركة ١٥ من مواهب القرية، وتم تكريم المتميزين في الورشة بمنحهم جوائز رمزية.