محافظ مطروح يستقبل فريق عمل بيت الزكاة

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التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم بمكتبه اليوم الخميس بفريق عمل بيت الزكاة والصدقات المصرى الذى يعمل تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون ومساهمات بيت الزكاة والصدقات فى تقديم الدعم والرعاية للأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم ، حيث قام بيت الزكاة والصدقات المصرى باجراء بحث ميدانى لعدد 180 أسرة منها 48 حالة تيسير زواج وتقديم عدد 160 معاش شهري بحد أدنى 500 جنيه، والمساعدة فى بناء 18 سقف منزل بمدن سيوة والنجيله وبراني، وإجراء 3 عمليات جراحية لغير القادرين.



كما سيجرى بحث إجراء مسح شامل للتجمعات والقرى الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بسيوة لبحث تقديم الدعم لتلك الأسر، مع البدء فى المرحلة الثانية وإجراء بحث ميدانى على عدد 250 إلى 300 أسرة ومراعاة كافة البيانات والأوراق.

وأثنى محافظ مطروح على جهود بيت الزكاة والصدقات المصرى فى دعم الأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة موجها عظيم الشكر لشيخ الأزهر الشريف، واللواء محمد لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري لجهود بيت الزكاة والصدقات، وما يقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر غير القادرة وتيسير حياة كريمة لهم بمختلف محافظات الجمهورية.



يذكر أن بيت الزكاة والصدقات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة قام خلال 5 سنوات بتقديم مساعدات ودعم للأسر والسيدات الفقيرة منها معاش شهري لعدد 600 أسرة وتقديم مساعدات أجهزة كهربائية فى تيسير زواج الفتيات، مع استحداث صرف مساعدة زواج للفتاة من أسرة فقيرة، و15 الف جنيه للفتاة يتيمة الأب، و20 ألف جنيه للفتاة يتيمة الأب والأم شرط توافر قسيمة الزواج والالتزام بالسن القانونى للزواج.